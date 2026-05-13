高齢になると、家族からの勧めや定年退職、誕生日といった節目をきっかけに、「運転免許証の返納」を考える人もいるでしょう。 これまで日常的に車の運転をしていた人が、急に「運転ができない生活に変わる」と不便になる場合があるため、免許を返納するかどうか判断に迷う人は多いかもしれません。 本記事では、運転免許証を返納するメリットや返納した場合に受けられるサポート、返納方法についてもご紹介し