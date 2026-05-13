海を渡った和製大砲たちが移籍１年目から大きな存在感を放っている。「ＭＬＢ公式サイト」は１２日（日本時間１３日）、今年初めての新人王予想を行い、ア・リーグの１位に村上宗隆内野手（２６＝ホワイトソックス）が選出された。この予想は識者３９人対して行われるアンケート。ここまでと今後の活躍を見越した上で上位５人を選び、１位から５位まで順番に５ポイントから１ポイントをつけ、合計ポイントで順位が決められる。