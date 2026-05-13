【モデルプレス＝2026/05/13】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が5月12日、自身のInstagramを更新。初運転でハンドルを握る姿を公開した。【写真】「今日好き」モテ男子「めちゃくちゃかっこいい」運転ショット◆今井暖大、「初運転」ショット公開9日に18歳の誕生日を迎えたことを報告していた今井は、「初運転！！安全運転で参ります！！」とつづり、車の運転席に座るショットを投稿。18歳になり無事に免許を取得できた