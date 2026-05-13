２つの?サプライズ?が大成功だ――。フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（２６＝シスメックス）が１３日、故郷の兵庫・神戸市内のホテルで引退会見を行い「私ごとではありますが、先日結婚をいたしました」と頬を緩めた。現役最終年の今季は、ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得。世界選手権では金メダルに輝き、有終の美を飾った。「現役の間は練習、試合でたくさんの感情が動かされた