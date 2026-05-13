【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の秋野暢子が5月12日、自身のInstagramを更新。旬の素材を活かした夕食のおかずを公開した。【写真】69歳ベテラン女優「発想がすごい」タケノコの豚ロース巻きなど夕食おかず公開◆秋野暢子、一瞬でなくなった夕飯のおかずを公開秋野は、「今夜は旬のタケノコの豚ロース巻き巻きです」と綴り、数々の料理の写真を投稿。甘辛く味付けされたタケノコの肉巻きに茹で卵を添えた一皿や、刻みネギと胡麻