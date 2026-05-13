【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の秋野暢子が5月13日、自身のInstagramを更新。健康的な朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「品数多い」小鉢など添えられた健康的なトースト朝食◆秋野暢子、健康的な朝食を披露秋野は「おはようございます。今日は暑くなりそうですね。夏がやって来ます〜」つづり、充実した内容の朝食を公開。「しっかり食べて今日も元気に過ごしましょうね」と呼びかけ、こんがりと焼けたトーストをメイ