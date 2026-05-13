【モデルプレス＝2026/05/13】モデルで女優の久間田琳加が5月12日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを公開した。【写真】25歳美人女優「脚長くて綺麗」ハイブラショーパンコーデ◆久間田琳加、美脚際立つショーパンコーデ公開久間田はイタリアのラグジュアリーブランド「フェンディ（FENDI）」をメンションし、バッグを含めた全てがFENDIのコレクションのコーディネートを公開。襟元に赤いラインの入ったベ