【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが5月12日、自身のInstagramを更新。花がたくさん飾られたミニの衣装姿を公開した。【写真】夫婦芸人の56歳妻「驚きの脚の長さ」圧巻美脚際立つ超ミニ衣装◆さゆり、ミニ衣装から美脚スラリさゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とコメントし、階段に立ち下から撮影したショットを投稿。「お花と蝶々の季節ですね〜 お衣装にたくさんお