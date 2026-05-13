【モデルプレス＝2026/05/13】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が5月12日、自身のInstagramを更新。新しい髪色を公開した。【写真】ふるっぱーメンバー「天使すぎる」新ヘアお披露目ショット◆鎮西寿々歌、イメチェンヘアカラー公開鎮西は「髪茶色にしちゃった」と髪色を変えたことを報告。黒髪からブラウンの髪色にチェンジし、ゆるくウエーブのかかった外ハネのボブヘアになった姿を披露し