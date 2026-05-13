【モデルプレス＝2026/05/13】歌手でタレントの中川翔子が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子のために用意した離乳食を公開した。【写真】双子出産の41歳美人歌手「栄養バッチリ」“大量ストック”活用したミートソース離乳食◆中川翔子、離乳食のミートソースを公開中川は「離乳食ミートソース」とつづり、双子のために準備した離乳食を披露。11日の投稿で紹介していた鶏胸肉ミートソースのようで、白い器にはミー