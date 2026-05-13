【モデルプレス＝2026/05/13】元タレントの木下優樹菜が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。暑い日の3人分の弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「暑い日の優勝メニュー」いつもより30分早い出発の日の3人分の担々素麺弁当◆木下優樹菜、早起きして作った弁当披露木下は「今日いつもより30分早い出発過ぎて無理」と、普段より早い時間に弁当作りを行ったことを報告。「暑いから坦々素麺」