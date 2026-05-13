【モデルプレス＝2026/05/13】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）が5月12日、自身のInstagramを更新。セーラー服姿のステージショットを公開した。【写真】現役JKの覆面シンガー「オーラがすごい」セーラー服姿◆tuki．、セーラー服のステージショット公開tuki．は「香港2daysありがとうございました！これにてアジアツアー無事完走！」とアジア3都市で行われた初めてのアジアツアー「1ST ASIA TOUR 2026」を終えたこ