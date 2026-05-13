東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日の天気をお伝えします。【14日の天気】14日も晴れて日差しがよく届きそうです。ただ、気温が高くなる昼すぎから夕方にかけては、筑後地方を中心に天気が急変する可能性があります。空模様の変化に注意してください。【14日の気温】最高気温は福岡や北九州で25℃、久留米では29℃まで上がる予想です。もし30℃になると、福岡県内ではことし初の真夏日となります