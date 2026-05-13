◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が先制６号ソロを放った。「６番・左翼」で先発出場。５回先頭で先発・玉村の外角高め直球を逆らわずに振り抜くと、打球は左中間スタンドに飛び込んだ。助っ人は「打ったのは真っすぐ。打てたことを神に感謝するよ。さらに得点できるように頑張るよ」と振り返った。今季初勝利を目指す則本は５回まで３安打無失点と好投中。貴重な先制点とな