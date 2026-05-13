歌舞伎俳優の片岡愛之助が１３日、自身のブログを更新。４日に老衰で死去した作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんを追悼した。歌舞伎「流白浪燦星（ルパン三世）」でルパン三世役を演じた愛之助は「たくさんの夢と希望を有難う御座いました。私達の『流白浪燦星』でもお世話になりました。お疲れ様で御座いました本当に有難う御座いました。心より御冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。「流白浪燦星」では「ルパン三世