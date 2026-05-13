◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を懸けて先発。５回まで球数７２で３安打無失点と好投している。これが加入後５度目の先発。序盤から雄たけびをあげ、気迫全開でカープ打線と勝負した。最速１４９キロでチェンジアップ、カットボール、フォークなども低めに制球し、大城とのバッテリーで粘りを見せている。福井での登板は初。前回４月２８日の広島戦（東京ドーム