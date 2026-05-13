YouTubeチャンネル登録者数205万人の「サワヤン チャンネル」が13日に更新され、サワが妻・エリマネの妊娠を明かした。【動画】約4年間の妊活に言及…妻の妊娠を報告したYouTuber・サワサワは動画で「今年の秋に父親になります」と報告。「（妻の）エリマネと約4年に及ぶ妊活。ようやくですね、子どもをエリマネが授かってくれまして、え、秋頃に誕生する予定です」と伝えた。「不妊治療を実はずっとしておりまして」と打ち