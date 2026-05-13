中東情勢の悪化は、自動車関連業界にも影響を与えています。エンジンオイルなどの品不足と、それらの価格高騰がダブルで押し寄せている状況なんです。 【写真を見る】なぜ現場から｢品薄｣の声？エンジンオイルはどこで不足？6月分の原油はアメリカ増→輸送距離長くコストに影響か 長引く中東情勢 エンジンオイルなど車の潤滑油、流通段階はどうなっているのか？ 製造しているのは石油元売りやオイルメーカーで、特約