1980〜90年代後半、キングレコードでアイドルとして活躍し、その後俳優やマルチタレントから政界に進出などブレイクを果たしたアーティスト、森脇健児、山本太郎、田中美佐子、手塚さとみのアルバム5作品、そして山瀬まみのシングル2作品の一挙配信＆サブスク化が決定した。【写真】なつかしの写真！森脇健児、田中美佐子、手塚さとみ、山瀬まみのジャケ写「LANDING BEAM(ランディングビーム)」 森脇健児 (1990年作品)コメディア