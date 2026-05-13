◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(13日、神宮球場)阪神がクリーンアップの3連打でヤクルト先発・山野太一投手から2点を奪い、逆転に成功しました。1点ビハインドの3回、2アウトから3番・佐藤輝明選手がライトへの2塁打で出塁します。続く4番・大山悠輔選手もライトへ2塁打を放ち、2者連続2ベースで同点に追いつきます。さらに前日の試合から5番に入っている中野拓夢選手がレフト前へ安打を放つと、2塁走者の大山選手が本塁へ生