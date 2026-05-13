新馬、1勝クラスに続き、9日の京都新聞杯を制したコンジェスタス（牡3＝高野、父コントレイル）は西村淳也（26）とコンビ継続で日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）に参戦する。13日、シルクホースクラブが発表した。在厩で調整を進めていく。2018年デビューで9年目の西村淳はルガルに騎乗した24年スプリンターズSでG1初制覇。2度目の日本ダービー騎乗（前回は24年ビザンチンドリーム17着）となる。