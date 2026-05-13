愛知県を地盤とするあいちフィナンシャルグループと、三重県を地盤とする三十三フィナンシャルグループが経営統合に向け基本合意しました。 【写真を見る】激化する地方銀行の競争…あいちFGと三十三FG経営統合へ 来年4月めど ｢全てのステークホルダーに信頼される銀行を｣ 傘下の銀行や店舗網は維持 あいちフィナンシャルグループと三十三フィナンシャルグループは、両トップが出席する会見