◇パ・リーグソフトバンクー西武（2026年5月13日みずほペイペイD）ソフトバンクの藤原大翔投手（20）が13日、西武戦（みずほペイペイドーム）で1軍初登板初先発。4回67球2安打2失点、2奪三振3四球で降板した。初回から2イニング連続で3者凡退に抑え、堂々とした投球を見せた。しかし1―0の3回、先頭の古賀悠に右前打を許すと、その後四球や犠飛で1死一、三塁のピンチを作り、暴投の間に三塁走者が生還。続く西川の犠飛で