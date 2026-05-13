カルビーにつづいて、カゴメもパッケージの変更を検討していることがわかりました。関係者によりますと、カゴメはケチャップの一部商品について5月末からパッケージの変更を検討しているということです。その中では、「トマトのイラストを減らす」などの案もあるとしています。ナフサを原料とするインクの使用量を減らすためとみられます。食品のパッケージをめぐっては、きのう、カルビーが包装に使うインクなどの調達が不安定に