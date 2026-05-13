工藤静香が6月24日にリリースするアルバム『Dynamic』のレコーディング風景を自身のInstagramに投稿した。 （関連：【画像】工藤静香、レコーディングオフショットとサングラスで決めた自撮り「めっちゃ華がある」） 約2年ぶりとなる通算19枚目のアルバム『Dynamic』。収録曲の「凛」は柳沢亮太（SUPER BEAVER）が作詞作曲を担当しており、工藤は「アップテンポなのに、真っ直ぐな気持ちに泣ける。「『あ