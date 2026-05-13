旭化成は、岡山県倉敷市の水島製造所での樹脂や包装資材などの原料の生産を、2030年度をめどに終了すると発表しました。 【写真を見る】旭化成の水島製造所樹脂や包装資材などの原料ポリエチレンの生産を2030年度をめどに終了へ長期的に需要が減少【岡山】 生産が終了するのは、樹脂の原料となるスチレンモノマーと包装資材などに使われるポリエチレンです。旭化成によりますと、人口減少やカーボンニュー