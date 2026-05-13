シロカは、冷却プレートを搭載したハンディファン『冷却プレート付きハンディファン（SF-H751）』を5月25日に発売する。 【画像あり】手持ち、首掛け、卓上、さまざまな使用イメージ 本製品は、首筋などの太い血管が通った場所を直接冷やすことで熱中症対策にも役立つ金属製の冷却プレートを搭載したハンディファン。気温が35度を超える猛暑日の屋外では送風に加えて冷却プレートを肌に当てて