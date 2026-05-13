JR四国の昨年度（2025年度）の連結決算が発表されました。3期連続の黒字決算で、中期経営計画の目標を達成しています。 【写真をみる】グループの連結決算を発表するJR四国の四之宮社長 営業収益は前年度より235億円増 JR四国の昨年度のグループ全体の営業収益は788億円で、前の年度より235億円増えました。瀬戸内国際芸術祭などによる旅行需要の増加で「運輸」「飲食・物販」「ホテル」事業が伸び、収益は過去最高