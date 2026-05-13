日差しも強くなり汗ばむほどの陽気となる中、動物たちも衣替えです。夏を前にしたヒツジの毛刈りを高校生が体験しました。 【写真を見る】「動かないでくれ～」暑さ本番を前に高校生たちがヒツジの毛刈りすっきり夏支度で「メエ～」【岡山】 （バリカンの音） （山本千裕記者）「これから暑くなる季節、ヒツジたちもすっきり夏支度です」 岡山県玉野市の渋川動物公園で行われたヒツジの毛刈り授業です。 職員に