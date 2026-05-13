BOYNEXTDOORが、初のワールドツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'』を開催する。 （関連：BOYNEXTDOORは「ステージを通して成長していく」2025年最後に語ったライブへの熱量と成長の季節） 本ツアーは、7月17日から19日の3日間にわたるソウル KSPO DOMEを皮切りに、8月1日から2日に釜山公演を実施。日本では、8月21日から23日に神奈川、29日から30日に佐賀、9月9日から10日に大阪、19日か