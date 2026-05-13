私はキミカ（34）。春から新一年生になった息子タイジュですが、初日から登校班に置き去りにされています。合流ができたのは2日目だけで、それから一週間以上経ちました。登校班はタイジュより先に行ってしまうようです。私は、5分前に集合場所にきちんとついている証拠の写真を、一週間以上撮り続けました。意地悪をしてタイジュを置き去りにしている子が、言い逃れできないようにです。これから登校班を管理している子ども会の会