赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第5話原因は「余りもの」？【編集部コメント】マイコさんが知るかぎりでは、義姉アヤさんの赤ちゃん・ミオリちゃんの発育はとても順調なようです。ならば成長を比