鹿児島に「うまいもの」が大集合です。鹿児島市の百貨店で全国各地のおいしいグルメが楽しめるイベントが始まりました。新人の勝又アナウンサーのリポートです。大阪、本場のたこ焼きに――。広島からは牡蠣を使ったお弁当まで。13日に鹿児島市の山形屋で始まったのは「夏のうまいもの大会」です。その名の通り、全国から美味しいグルメを集めたイベントです。23の都道府県から、それぞれの地域の名物