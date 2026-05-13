核拡散防止条約（NPT）の再検討会議に出席した広島市の松井一実市長が、各国に対し核軍縮の進展を求めたことを明らかにしました。 松井市長は、４月27日からニューヨークの国連本部で開かれているNPT再検討会議に参加し、核軍縮を訴えるスピーチや各国政府の代表と面会を行いました。 松井市長は、「多くの国がNPT体制の重要性を認識している一方で、核軍縮については他国に原因があると主張している」と指