大崎町で、夏を代表する果物の1つパッションフルーツの収穫祭が行われ、生産者が味を確かめました。13日、大崎町でパッションフルーツの収穫祭が行われ、関係者がとれたてのパッションフルーツをPRしました。「かごしまブランド」にも指定されているパッションフルーツ。JAそお鹿児島の18人の生産者が丹精込めて育てたパッションフルーツの味を確かめていました。(生産者)「バランスがいい。お