＜Sky RKBレディスクラシック事前情報◇13日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの開幕を前に、福岡市内のホテルで前夜祭が開催された。女子プロゴルファーが華やかなドレス姿で登場し、博多の夜を彩った。【前夜祭写真】川崎春花×都玲華の華麗なツーショット特別協賛を務めるSky株式会社と所属契約、スポンサー契約を結ぶ選手6人がそろって記念撮影。女王・佐久間朱莉、昨年覇者の神谷そら