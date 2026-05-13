＜関西オープン事前情報◇13日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞ツアー通算30勝を誇る永久シード選手・倉本昌弘が、今季初のレギュラーツアーに出場する。この日は池田勇太らと練習ラウンドを行い、70歳とは思えない軽快なショットを連発した。【写真】70歳!? インパクトが力強い今年はシニアツアー2試合に出場。2週前の「中日クラウンズ」ではテレビ中継の解説を務めた。「調子は…あまりゴル