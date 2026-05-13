磐越道で遠征に向かっていた北越高校ソフトテニス部の部員など21人が死傷したバス事故は発生から5月13日で1週間です。逮捕された運転手の男がなぜハンドルを握ることになったのか疑問が残る中、その経緯をめぐり混乱も浮かび上がっています。 ■磐越道バス事故で68歳の男を逮捕 5月6日、福島県の磐越自動車道で遠征に向かっていた北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突。稲