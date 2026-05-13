東京商工リサーチは１３日、１〜４月の塗装工事業の倒産件数が前年同期比２６・３％増の４８件だったと発表した。人手不足や資材高が主な要因だとしているが、ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴うナフサ（粗製ガソリン）の供給不安の影響も出始めており、今後も倒産は増える可能性がある。負債額が１０００万円以上の倒産を集計した。平成に入った１９８９年以降では、不動産市況が低迷していた２０００〜０２年に次ぎ、４番目の