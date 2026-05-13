東京・永田町の党本部で開かれた自民党安全保障調査会の会合＝13日午後自民党安全保障調査会（会長・浜田靖一元防衛相）は13日、党本部で会合を開き、国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けた主要な論点整理を終えた。防衛費に関し、国内総生産（GDP）比3.5％への引き上げ目標を掲げる北大西洋条約機構（NATO）や韓国の取り組みも参考にした検討の必要性を指摘。裏付けとなる財源の確保を訴えた。6月上旬にも取りまと