タレントの滝沢カレン（34）が12日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、愛犬の名前の由来を明かした。滝沢は高校時代からトイプードルの「マカロン」を飼っていたが、2022年に結婚しお相手の愛犬のバーニーズマウンテンドッグの「テラ」とレオンベルガーの「神社」も一緒に暮らすことになった。テラと神社の名付けにも関わったそうで、「大きくなってほしいから1テラ