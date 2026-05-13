黒岩祐治氏（資料写真）横浜、川崎、相模原の３政令市長が共同で発表した緊急声明を受け、神奈川県の黒岩祐治知事は１３日の定例会見で「特別市構想をしっかり見た上で判断しておかしいと申し上げている。そこは変わらない」と反論した。知事は、区長と区議が選出される東京都の特別区（２３区）を例に挙げた上で、特別市の構想について言及。「３７０万人規模の横浜市、１５０万人規模の川崎市などが独立したら、たった
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