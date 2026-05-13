5月13日 投稿 日本マクドナルドは5月13日、公式Xにてコラボを彷彿とさせるポストを投稿した。 ポストの文言には「この輝きは…ペガサス〇〇〇!?」といった文章の一部が伏せられているものや、「選ばれしグルメ集結！」という内容に壮大な画像を添えたものが確認できる。画像にはバーガーやマックフライポテトのようなシルエットもあり、詳細な続報の公開が待たれる形になっている。