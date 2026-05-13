【モデルプレス＝2026/05/13】モデルの森絵梨佳が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。3日分の手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳1児のママモデル「毎日違うメニューですごい」月火水…3日分の小学生弁当一覧◆森絵梨佳、3日分の小学生弁当披露森は「今週の小学生弁当」と題し、息子のために作った3日分の弁当を紹介。月曜日はエビチリをメインに、2種類の副菜、ミニトマトを詰めた弁当で、火曜日は「コ