【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月2日(土)にサイエンスホールにて開催した「大西亜玖璃バースデーイベント2026〜ゆかいな仲間と生誕祭〜」のオフィシャルレポートが到着した。大きなケーキとプレゼントのオブジェが置かれているステージに、本日の主役・大西亜玖璃＝あぐぽんが登場すると、大きな歓声が起こる。誕生日ということで、いつもより長く盛り上がる観客を「はい！はい、はーい！」と、学校の先生のように静か