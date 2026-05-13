【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】カズレーザー相方「盛り付けも素敵」目玉焼き＆パクチー添えられた本格ガパオライス◆安藤なつ、和風マッシュポテト公開安藤は「ガパオライスと牛乳で作った和風マッシュポテト」とつづり、2品の手料理を公開。目玉焼きとパクチーが添えられた色鮮やかなガパオライスと、牛乳で仕上