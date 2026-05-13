【モデルプレス＝2026/05/13】タレントのスザンヌが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリューム満点の朝食を披露し、話題を呼んでいる。【写真】39歳美女タレント「やんちゃなボリューム」と話題の朝カレー◆スザンヌ、ご飯派の朝食公開スザンヌは「息子、朝からパンじゃなくてご飯派になってから2ヶ月、一緒になって（息子より量も多め笑）しっかり食べてる 笑笑」とつづり、朝食の写真を投稿。白米にたっぷりのドラ