【モデルプレス＝2026/05/13】フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために準備した食事を披露した。【写真】1児の母36歳フジアナ「品数の多さにびっくり」冷凍ストックフル活用離乳食◆内田嶺衣奈アナ、冷凍ストックフル活用離乳食内田アナは「最近余裕がなくて全く載せられていなかったごはん」「冷凍ストックフル活用でなんとか頑張っております」とつづり、子どもの離乳