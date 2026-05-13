【モデルプレス＝2026/05/13】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「それぞれ違っててすごい」2人分の手作り弁当◆織田信成、弁当披露「今日は三男の遠足用弁当も」長男の高校入学以降、頻繁に手作り弁当をストーリーズに投稿している織田。今回の投稿では「今日は三男の遠足用のお弁当も」とつづり、2人分の