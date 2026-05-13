【モデルプレス＝2026/05/13】元SKE48の石田安奈が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。妊娠8ヶ月のふっくらしたお腹を2人目妊娠時と比較したショットを公開し、話題となっている。【写真】第3子妊娠中・セレブ生活話題の元SKE「子供によって全然違う」2人目妊娠時との比較ショット◆石田安奈、ふっくらお腹の比較画像公開石田は「妊娠8ヶ月」とつづり、コラージュを投稿。黒いセットアップ姿でお腹を抱える2人目妊娠時と